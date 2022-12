La Juventus ha dimostrato condi poter sfruttare le risorse interne. E infatti sarà questa la linea sulla quale si muoverà il nuovo corso bianconero. Come scrive nell'edizione odierna Tuttosport, la nuova dirigenza avrà l'obiettivo di inserire di volta in volta 2-3 giocatori della Next Gen in prima squadra. Questo aiuterebbe al mantenimento dei costi e ad abbassare il monte ingaggi.