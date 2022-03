Ormai archiviata la questione Dybala, destinato all'addio, sarà Mattia De Sciglio il prossimo giocatore in scadenza di contratto a incontrare la dirigenza della Juve per discutere del suo possibile rinnovo. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, nelle prossime ore le parti si siederanno al tavolo per trovare un accordo al ribasso rispetto all'attuale ingaggio, sulla base della linea del club di riduzione del monte stipendi della squadra.