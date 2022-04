La Juventus sta cercando un sostituto per Paulo Dybala che lascerà la Vecchia Signora a zero in estate. Il nome caldo è quello di Giacomo Raspadori del Sassuolo, come riporta SkySport l'obiettivo della Juventus sarebbe quello di far leva sugli ottimi rapporti tra le due società, visto anche l'affare che ha portato a Torino Manuel Locatelli in estate.