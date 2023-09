Più volte, a partire dalle parole di Maurizio Scanavino a giungo, necessario in questa fase storica del club, senza la partecipazione alla Champions League. Il mercato bianconero è stato condizionato da questo obiettivo, così come di conseguenza l'operato di Giuntoli.Il primo e principale metodo per assecondare questa strategia è stato quello di far calare il monte ingaggiUn risparmio, in soldoni, di circa 44 milioni di euro, come riportato da Calcio e Finanza. Obiettivo facilitato dagli addii di giocatori con ingaggi pesanti come Leandro Paredes, Angel Di Maria e Cuadrado. Non sostituiti o "rimpiazzati" da giocatori con costi molto meno elevati, come Weah. Di seguito, gli stipendi netti dei calciatori nella rosa bianconera. In vetta c'è Paul Pogba, che però, grazie al decreto crescita, "pesa" meno di Dusan Vlahovic.– 8 milioni netti (10,48 lordi)– 7 milioni netti (9,17 lordi)– 7 milioni netti (12,95 lordi)– 6,5 milioni netti (12,03 lordi)– 6 milioni netti (11,1 lordi)– 5 milioni netti (9,25 lordi)– 5 milioni netti (9,25 lordi)– 4 milioni netti (5,24 lordi)– 3,5 milioni netti (6,48 lordi)– 3,5 milioni netti (4,59 lordi)– 3 milioni netti (5,55 lordi)– 2,5 milioni netti (3,28 lordi)– 2,5 milioni netti (3,28 lordi)– 2,5 milioni netti (3,28 lordi)– 2 milioni netti (2,62 lordi)– 1,5 milioni netti (2,78 lordi)– 1,5 milioni netti (2,78 lordi)– 1 milione netto (1,85 lordi)– 1 milione netto (1,85 lordi)– 1 milione netto (1,85 lordi)– 500mila euro netti (655mila euro lordi)300mila euro netti (555mila euro lordi)– 300mila euro netti (555mila euro lordi)