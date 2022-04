Dopo la sconfitta patita nel Derby d'Italia, la situazione sembra decisamente più chiara. L'obiettivo stagionale della Juve è il quarto posto, che significa qualificazione alla prossima Champions League ma anche... 10.6 milioni di euro in cassa. Tanto vale la "medaglia di legno" del campionato di Serie A, secondo quanto emerso da un'analisi di Calcio e Finanza, che ricorda come concludere la stagione con più o meno punti – e di conseguenza in una determinata posizione in classifica – porti a ricavi differenti per le società del massimo campionato italiano, tra quelli che vengono distribuiti per la voce "diritti televisivi".

Il "montepremi" totale ammonta a 113 milioni di euro, che sulla base dei criteri imposti dalla Legge Melandri (revisionata poi dalla riforma Lotti) sono da distribuire al 50% in parti uguali tra i 20 club, al 30% a seconda dei risultati sportivi e al 20% in misura corrispondente al bacino d'utenza. Se il primo posto (oltre a significare la vittoria dello scudetto) porta dunque in cassa 17.6 milioni di euro, il secondo ne vale 14.8, il terzo 12.7 e il quarto, come anticipato, 10.6.

Di seguito l'elenco completo dal 1° al 20° posto:



1) 17,6 milioni di euro

2) 14,8 milioni di euro

3) 12,7 milioni di euro

4) 10,6 milioni di euro

5) 9,2 milioni di euro

6) 7,7 milioni di euro

7) 6,3 milioni di euro

8) 5,6 milioni di euro

9) 4,9 milioni di euro

10) 4,2 milioni di euro

11) 3,5 milioni di euro

12) 3,2 milioni di euro

13) 2,8 milioni di euro

14) 2,5 milioni di euro

15) 2,1 milioni di euro

16) 1,8 milioni di euro

17) 1,4 milioni di euro

18) 1 milione di euro

19) 0,7 milioni di euro

20) 0,4 milioni di euro