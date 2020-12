La quarta punta. Nel prossimo mercato della Juventus, Paratici ha già individuato il vuoto da colmare, il passo in avanti che può portare questa squadra ancora più in alto. Come? Con un altro attaccante, che possa dare il cambio ad Alvaroe Cristiano. Con le stesse caratteristiche, con la stessa fame nell'attaccare lo spazio. E lontano dal modo di giocare di Paulo Dybala, che a più riprese ha dimostrato di poter fare quel tipo di ruolo ma con dinamiche profondamente diverse. Dunque, chi prendereste?