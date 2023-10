Come racconta Gazzetta, ora la Juve vuole ritrovare il brivido della. L’ultima volta è successo tre anni abbondanti e 124 partite fa: era il primo agosto 2020 quando la Juventus festeggiò il nono scudetto di fila con Maurizio Sarri in panchina. Da lì il filo rosso della vittoria si è spezzato e la Signora non è più stata la prima della classe. Almeno fino a domani sera, perché battendo il Verona nel match serale dell’Allianz Stadium — e approfittando degli impegni domenicali di Inter e Milan — Madama potrebbe ritrovarsi di nuovo in testa, per una notte.