Torna d'attualità un nome per la fascia destra delladell'Udinese. Lo riferisce la Gazzetta dello Sport, secondo la quale i bianconeri - soprattutto se dovessero ricevere soldi freschi da reinvestire nella cessione di de Ligt - potrebbero pensare di investire su un reparto che al momento conta i soli Cuadrado (non più giovanissimo) e Danilo, che invece può essere utilizzato da Allegri anche da centrale. Al momento non c'è ancora una trattativa: l'Udinese vuole ottenere una cifra importante, la Juventus potrà pensarci concretamente soltanto dopo la cessione di de Ligt.