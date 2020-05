Da qualche tempo, la Juve sta sondando tutte le piste possibili per regalare a Maurizio Sarri il nuovo attaccante bianconero, che abbia tutte le carte in regola per vestire la maglia numero 9. Tra le alternative continua ad aleggiare il nome di Arkadiusz Milik, attaccante del Napoli con cui il tecnico toscano ha già lavorato. Come riporta Il Mattino, il polacco verrà sicuramente messo sul mercato, essendo restio a prolungare un contratto in scadenza nel 2021. Ma la richiesta del presidente De Laurentiis è chiara: servono 50 milioni di euro per portare via Milik dal capoluogo campano.