Come racconta Gazzetta, l’obiettivo più ambizioso perè andare in panchina contro il Benfica il 25 ottobre, partita che potrebbe essere decisiva per il passaggio agli ottavi dei bianconeri. "Ma se non battiamo il Maccabi all’andata e al ritorno la partita di Lisbona sarà inutile", avverte Max, che definisce il match di stasera quello "più importante in questo momento", però poi non nega che farà la formazione anche in funzione del Milan, prossimo rivale in campionato.