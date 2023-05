Come racconta Calciomercato.com, per il colpo sugli esterni una pista porta al nome di Noussair, terzino marocchino classe ‘97 arrivato a parametro zero al Bayern Monaco solo lo scorso anno ma con una gran voglia di riscattare una stagione fatta più di bassi che di alti - -. Tra i fattori che possono aiutare la Juventus a concludere l’affare – oltre agli ottimi rapporti con la società bavarese, leggasi Salihamidzic DS ed i vari affari conclusi nel corso degli anni, da Douglas Costa a de Ligt – c’è la presenza di Rafaela Pimenta come agente del 25enne laterale, da sempre ben disposta ad intavolare una trattativa con i bianconeri.