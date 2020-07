5









C'è Locatelli, nel futuro della Juventus. O almeno resiste nelle intenzioni di Fabio Paratici. Il centrocampista del Sassuolo è finito nel mirino del mondo Juve, che gli ha "perdonato" quel siluro ai tempi del Milan e che ora - dopo la crescita importante avuta in Emilia - vorrebbe mettere le mani sul suo talento.



LA FORMULA - Come racconta Calciomercato.com, la valutazione di Locatelli, pagato 12,5 milioni di euro al Milan, si aggira intorno ai 25. Ma, come spesso è successo in passato, la Juve vuole abbassare la parte cash inserendo una contropartita, che ha le fattezze di Hans Nicolussi Caviglia, centrocampista classe 2000, ora in prestito al Perugia, gradito al Sassuolo. I due club ne hanno iniziato a parlare, con Locatelli che da avversario può diventare punto di forza.