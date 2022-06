La Juve e il nodo centrocampo. Tra cessioni da fare, almeno due, e un innesto - oltre Pogba - da completare. Non senza difficoltà... Come si legge sul Corriere dello Sport: "Complicate sono anche le cessioni di Arthur (che ha uno stipendio di 5 milioni e “pesa” 47 milioni in bilancio) e di Ramsey, che rientra dal prestito al Glasgow Rangers. La Juve intende risparmiare l’ultimo anno di ingaggio (14 milioni lordi) e ha iniziato il confronto con l’entourage per trovare una soluzione. Non sarà semplice, in ogni caso, e al tempo stesso non sarà a costo zero: l’unica strada percorribile sembra quella della rescissione, ma Aaron pretende una buonuscita". In totale, solo di ingaggi, per i due giocatori la Juve potrebbe risparmiare ben oltre 20 milioni annui.