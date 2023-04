Adesso lavuole. Ancora. Come racconta Gazzetta, ci sarebbe già stato un primo contatto tra Allegri e giocatore: una telefonata informale in cui Allegri avrebbe ribadito a Koulibaly il suo desiderio di allenarlo a Torino. Per il momento niente di più, il giocatore si sarebbe limitato a ringraziare, senza sbilanciarsi. Se ne riparlerà sicuramente tra la dirigenza bianconera e il procuratore del senegalese, Fali Ramadani, che con la Juventus ha ottimi rapporti.Koulibaly è stato acquistato nella scorsa estate dal Napoli: il Chelsea ha speso 38 milioni più bonus ed è stato bollato come flop dalla stampa inglese. In estate potrebbe rientrare tra gli esuberi. Qui entrerebbe in gioco la Juventus, che ovviamente punta a spuntare le condizioni economiche più favorevoli.