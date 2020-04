La Juventus continua a osservare da lontano lo sviluppo del futuro di Mauro Icardi. In estate, l’Inter ha girato in prestito l’attaccante argentino al Paris Saint-Germian, aggiungendo un diritto di riscatto pari a 70 milioni di euro. Opzione che sta dando più di un grattacapo al club parigino: dopo un impatto scintillante con la squadra e con la Ligue 1, Icardi si è adombrato finendo indietro nelle gerarchie di Tuchel e gettando incertezza sul suo acquisto. Dall’altra parte, il ds Leonardo sa che il classe ’93 ha mercato, soprattutto in Italia dove c’è in primis la Juventus. Stando a quanto riporta Rai Sport, il PSG prenderà nei prossimi giorni una decisione in merito al riscatto di Icardi.