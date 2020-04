Achraf Hakimi attrae mezza Europa. È la perfetta incarnazione del terzino moderno: corsa, tecnica, gol e assist, rispettivamente 7 e 10 in questa stagione al Borussia Dortmund. In estate rientrerà dal prestito al Real Madrid, che non ha ancora sciolto le riserve sul futuro del esterno destro marocchino. Questo tergiversare sta facendo muovere molti club, tra cui la Juventus. Da tempo il club bianconero è accostato al nome di Hakimi a livello di apprezzamento, ma secondo As la Juve assieme a Chelsea e Paris Saint-Germain avrebbero chiesto informazioni sul classe ’98, che ha un contratto con i Blancos fino al 2022.