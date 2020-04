1









Il mercato della Juventus punta dritto in Inghilterra. Non solo per quanto riguarda Pogba, obiettivo principe del mercato estivo, ma anche per quanto riguarda l’attacco. C’è un sogno che risponde al nome di Harry Kane, poi un altro già indicato da Sarri in passato, Gabriel Jesus. Con Higuain incerto sulla permanenza, l’attaccante brasiliano rappresenta una delle possibilità per rivestire il ruolo di numero 9 nella Juve. Secondo quanto riporta Don Balon, il Manchester City sarebbe disposto a far partire il brasiliano classe ’97, ma ad una sola condizione: l’attaccante può partire solo se verrà confermata la squalifica dalle coppe europee per le prossime due stagioni, ma i Citizens chiederebbero ben 100 milioni per il suo cartellino.