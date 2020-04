In casa Borussia Dortmund sta prendendo corpo l’idea di trovare il sostituto di Jadon Sancho. Il gioiellino inglese è ambito da mezza Europa, difficile che rimanga alla corte di Lucien Favre vista l’illustre concorrenza. Dunque spazio ai nomi per la sua eredità. Stando a quanto riporta Globo Esporte, i profili valutati dalla dirigenza giallonera sarebbero Everton Soares, esterno offensivo del Gremio, e Ferran Torres. Per il talento spagnolo del Valencia è corteggiato da tempo dalla Juventus, che ne ha osservato l’evoluzione nel corso della stagione. Fatto che complica le strategie del Borussia Dortmund, più orientato a muoversi per il brasiliano classe ’96.