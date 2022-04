Queste le parole del numero uno blaugrana Joan Laporta a TVE su Ousmane Dembélé: "Il suo contratto è in scadenza, dobbiamo sederci e parlare. Io so che sta bene al Barcellona, ma vediamo cosa succede". Negli ultimi mesi la Juve ha mostrato interesse verso Ousmane Dembelé che potrebbe essere in uscita dal Barcellona. Il presidente Laporta a RAC 1 ha commentato così la situazione dell'attaccante francese: "È un giocatore che ci piace e che ci piacerebbe rimanesse. Se raggiungiamo un accordo, sarà entro i limiti salariali stabiliti".