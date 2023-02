Obiettivo?. Lo ha raccontatoin conferenza: "Attualmente il settimo posto è del Torino, noi siamo decimi e dobbiamo provare a prendere Bologna e Udinese che sono davanti, evitando che la Fiorentina ci superi. Dobbiamo fare un passettino alla volta e concentrarci sugli obiettivi minimi. La squadra sta facendo un buon lavoro, ma possiamo ancora migliorare, possiamo farlo nelle giocate sulle verticali e sulle diagonali, siamo già cresciuti ma siamo ancora lontani. Per fortuna stanno rientrando tutti, così potrò concedere un po’ di riposo a chi ha giocato di più, come Danilo (20 gare da titolare su 21 di A: con la Fiorentina festeggerà la centesima presenza con la Juve, ndr). In questo momento c’è una buona armonia, abbiamo trovato un equilibrio e dobbiamo mantenerlo".