Laguarda al big match di domenica contro lacon l'obiettivo di conquistare la vittoria, ma non solo. Per la squadra di Massimiliano, infatti, sarebbe importante anche mantenere lainviolata, tanto per dimostrare una ritrovata solidità in difesa e in porta, quanto per evitare di raggiungere un record negativo. I bianconeri, infatti, hanno subito gol in tutte le prime tre gare all'Allianz Stadium di questa Serie A: qualora dovesse capitare anche contro i giallorossi, per la Vecchia Signora sarebbe la seconda volta senzanelle prime quattro partite casalinghe di campionato nelle ultime 36 partecipazioni (la prima risale al 2015/16).