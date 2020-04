L’Inter prepara la mossa per Chiesa. L’esterno viola infiammerà il mercato estivo, essendo da tempo contento tra la Juve ed i nerazzurri, ma che per ora non hanno mai formulato proposte concrete e convincenti alla Fiorentina, che lo farà partite a fronte di offerte irrinunciabili. Ecco la strategia che l’Inter studia per far cadere la resistenza di Rocco Commisso. Secondo quanto riporta Sportmediaset, l’amministratore delegato Beppe Marotta sarebbe pronto a mettere sul tavolo il cartellino di Nainggolan, di rientro dal prestito al Cagliari, quello di Dalbert, attualmente in prestito secco ai viola, più una parte cash di pari a 20/25 milioni di euro.