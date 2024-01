La Juventus vincendo contro la Salernitana chiuderebbe il girone di andata con 46 punti, a meno due dall'Inter e più 8 rispetto alla scorsa stagione. Un obiettivo chiaro per Massimiliano Allegri, che vuole ripetere quanto fatto nella sua prima stagione in bianconero. Era il 2014/2015 e come ricorda la Gazzetta dello Sport, la Juventus ottenne 46 punti nelle prime 19 partita. Alla fine, i bianconeri chiusero quel campionato con 87 punti, vincendo la Serie A. Allegri spera che tutto ciò si ripeta quest'anno, anche se al momento servono più punti per chiudere in testa visto il rendimento dell'Inter. Alle 18, allo stadio Arechi, la Juve vuole concludere nel migliore dei modi l'ottimo girone di andata.