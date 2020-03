Non solo Houssem Aouar, c’è anche Rayan Cherki tra gli obbiettivi della Juventus che si stanno mettendo in mostra nel Lione. Trequartista classe 2003, sta dimostrando di essere un fuori categoria nella Primavera della squadra, facendosi trovare pronto alle chiamate in prima squadra di Rudi Garcia, siglando addirittura 3 gol e 2 assist in Coppa di Francia. Un giovanissimo talento su cui Fabio Paratici ha messo gli occhi da tempo. Secondo quanto riporta Calciomercato.com, il francese è stato oggetto di discussione tra i dirigenti bianconeri e quelli del Lione, una mossa fatta per anticipare la forte concorrenza internazionale composta da Barcellona e Real Madrid.