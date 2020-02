di AM

"Segnare in Europa? Non ho pressioni, sono attaccante e devo segnare. C'è una grande aspettativa, voglio rimanere sul mio calcio e sui miei obiettivi". Tranquillità, quasi menefreghismo, o forse la serenità di chi vuole solo fare il suo meglio, di chi vuole segnare e vincere, poi sognare. La Juve dà apprensione? Tutt'altro: "Non credo, è una partita, che sia la Juve o altro siamo al 100% concentrati", ha detto Moussa Dembele. Proprio lui che della Juve è obiettivo concreto per il prossimo mercato e che questa sera potrà provare a convincerla: Lione contro Juventus prima, Juventus contro Lione poi, queste le sue occasioni più ghiotte.



DEMBELE - Lui e Houssem Aouar sono i pezzi più pregiati del presente a Lione (c'è Cherki per il futuro) e Paratici ha annotato con cura i loro nomi. La Juventus sta studiando le opzioni per potersi avvicinare soprattutto a Dembele, già racchiuso tra le opzioni della scorsa estate, dietro a Mauro Icardi in caso di cessione di Gonzalo Higuain. E in estate potrebbe essere ancora il Pipa a fargli spazio. Il classe 1996 ha raccolto 14 gol in 35 partite di Ligue 1, 20 in totale in stagione, dove non ha ancora segnato in Champions League. Ciò che più impressiona, però, sono 122 gol già messi a referto in carriera nonostante i soli 23 anni. Una promessa che la Juve osserva, sperando di batterla prima di puntarci, qualora conquisti a pieno la fiducia di Paratici e un posto di rilievo nel suo taccuino...



Come segna Moussa Dembélé? Così: