La Juventus vuole confermare Federico, il cui contratto scadrà a fine stagione. Al momento c'è ancora ampia differenza tra domanda ed offerta e un accordo è lontano dall'essere trovato. Il rinnovo, comunque, non appare per il momento una priorità per la Juventus, impegnata a chiudere gli accordi con Paulo Dybala e Juan Cuadrado. Anche il giocatore ha ribadito, pubblicamente e non, di concentrarsi solo sul campo, in attesa di sedersi al tavolo delle trattative.