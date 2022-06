"Doppio salto" in vista per Matteo Brunori? Secondo quanto riportato da Seriebnews.com, dopo l'esaltante stagione vissuta con il Palermo, che si concluderà domenica nella finale dei playoff di Serie C contro il Padova, l'attaccante italo-brasiliano di proprietà della Juve potrebbe approdare direttamente nel massimo campionato, aiutando anche la Signora a concretizzare un colpo di mercato. I bianconeri, infatti, potrebbero proporlo al Bologna come contropartita per arrivare a Marko Arnautovic, individuato come possibile vice di Dusan Vlahovic. L'idea, in ogni caso, potrebbe essere approfondita solo la prossima settimana, una volta appunto che i rosanero avranno archiviato il match decisivo per la promozione in Serie B.