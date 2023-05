73. Come i punti che servono allaper raggiungere (almeno) ilin classifica, quello che equivarrebbe a un piazzamento sicuro nella prossima edizione della, al netto di eventuali (ulteriori) penalizzazioni per le varie questioni ancora aperte sul fronte giudiziario. A sei giornate dalla fine del campionato, i conti sono presto fatti: alla squadra di Massimiliano, al momento a quota 60,servono ancora come minimoper avere la garanzia di un posto nel torneo europeo più prestigioso, dove quest'anno la corsa si è interrotta prima del previsto alla fase a gironi.- Il calendario non è dei peggiori, ma non va nemmeno sottovalutato. Il rush finale di stagione, infatti, include anche gli scontri diretti con(il 7 maggio, in trasferta) e(il 28, in casa), ulteriore motivo per cui è fondamentale accumulare punti preziosi contro le avversarie che sulla carta risultano "alla portata". L'ultima giornata metterà i bianconeri di fronte all', ma prima, andando a ritroso, ci saranno da affrontare. I giallorossi sono attesi all'Allianz Stadium proprio domani, in una sfida da non sbagliare considerando anche il ruolino di marcia poco felice dell'ultimo periodo. Come dice Massimiliano Allegri, un passo alla volta. E lo step da compiere, ora, è chiaro ed evidente: conquistare una vittoria, senza più scuse.