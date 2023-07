Secondo quanto riportato, la Juventus sta valutando la situazione di tre giocatori che sono appena rientrati da prestito e che molto probabilmente non rimarranno alla Continassa. I nomi in questione sono Weston McKennie, Arthur Melo e Denis Zakaria. Dopo aver ceduto definitivamente Dejan Kulusevski al Tottenham per 30 milioni di euro, la Juventus spera di fare lo stesso con gli altri tre giocatori.