Dall'inizio della stagione, è difficile trovare una conferenza o intervista in cuinon parli di quanto questa Juve sia giovane e con un futuro importante davanti. In realtà però già l'anno scorso aveva rimarcato più volte questo aspetto, soprattutto a stagione in corso. Ecco perché fa un po' strano sentire lo stesso allenatore che per evidenziare le differenze rispetto alle due annate afferma:con tantissime partite in grandi club."La verità sta nel mezzo. Ci sono giovani come Fagioli, Miretti, Iling Junior, Soulé e Gatti che (chi più, chi meno) si sono imposti dall'anno scorso e lo hanno fatto con al loro fianco giocatori di esperienza come Di Maria, Cuadrado, Bonucci e lo stesso Paredes. Tutti volti che oggi non ci sono più. Se è incontrovertibile che la Juve attuale sia effettivamente "giovane", soprattutto se paragonata con altre big, quando Max diceva che lo era anche quella di un anno fa, forse si trattava diE proprio nel paragonare le "due" Juventus, c'è un altro aspetto che non torna del tuttoha dichiarato Allegri. Nell'estate 2022 però, fu proprio il tecnico livornese a parlare apertamente di obiettivo scudetto. Lasciando stare tutto ciò che è successo nei mesi successivi, il piano alla Continassa era chiaro inizialmente. Come lo è quello di quest'anno, qualificarsi in Champions League. Non proprio gli stessi obiettivi quindi...