L'agenzia di scommesse sportive William Hill potrebbe aver posto fine all'arcano dilemma che vuole i tifosi della Juventus radicati lontano da Torino, al contrario dei cugini granata, forti nella terra d'origine. L'inchiesta, come riporta Tuttosport, vede il 61% dei tifosi intervistati affermare "Juventus" alla domanda fatidica e solo il 30% Torino. Uno squilibrio netto, ma nulla in confronto con le altre squadre, che il Piemonte proprio non digerisce: solo il 9%, infatti, non si schiera per una delle due torinesi.