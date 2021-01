Alla fine il casting della quarta punta ha emesso il suo nome in modo definitivo: come nel Calice di Fuoco di Harry Potter (paragone che piacerebbe a McKennie) il nome scritto nel bigliettino è quello di Gianluca Scamacca. Ma se nella saga della Rowling il nome "sputato" dal calice non si può sottrarre dalla partecipazione al torneo Tremaghi, in questi ultimi giorni di calciomercato è tutt'altro che "obbligatorio" che l'attaccante del Sassuolo si trasferisca davvero alla Juventus.Come spiega Calciomercato.comPossiamo dunque depennare qualsiasi altro nome circolato in questo mese di gennaio che sta portando tanti giocatori all'Under 23 e nessuno (se non Rovella, ma in futuro) alla prima squadra. Il punto è che l'operazione potrebbe chiudersi come non chiudersi, e via via che il tempo passa le possibilità continuano a diminuire.Il nodo principale infatti non è ancora stato sciolto. Il Sassuolo, dove Scamacca tornerà anzitempo dal prestito al Genoa (che sta per chiudere per il ritorno di Niang) vuole una formula "definitiva":La Juventus invece preme per il prestito con diritto. Una distanza apparentemente insanabile, che Paratici ha provato a colmare consul piatto sono stati messi(valutato circa 10 milioni) e, il terzino neozelandese del Sint Truiden "opzionato" dalla Juve che potrebbe così andare al Sassuolo in sinergia coi bianconeri per sbloccare questo affare Scamacca.dato che l'offerta del Parma è stata rispedita al mittente e il club ducale sta chiudendo per Zirkzee dal Bayern Monaco. Ma se il punto d'incontro non sarà trovato, Pirlo farà anche la seconda parte di stagione con soli 3 attaccanti di ruolo in rosa, continuando a impiegare Kulusevski nel ruolo di seconda punta come fatto talvolta finora.