N'Golo Kantè non ha nessuna intenzione di lasciare il lasciare il Chelsea. Negli ultimi giorni, in Inghilterra avevano parlato di un interessamento della Juventus per il giocatore, ma l'ex Leicester ha fatto sapere di voler rimanere ai Blues, come riporta Goal. Porta chiusa quindi anche per il Real Madrid e il Barcellona, che secondo la stampa spagnola stavano pensando di fare un tentativo per il francese. L'obiettivo numero uno dei bianconeri per il centrocampo rimane sempre Paul Pogba, il centrocampista del Manchester United è un pallino di Fabio Paratici che sta provando da tempo a riportare a Torino.