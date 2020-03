In attesa che riprenda il campionato, la lente d'ingrandimento si sposta sul mercato. La Juve è a lavoro per portare in bianconero un grande attaccante per un tridente da sogno con Ronaldo e Dybala. Tra i profili individuati dai dirigenti c'è quello di Mauro Icardi, che l'estate scorsa è passato in prestito al Psg con diritto di riscatto fissato a 70 milioni dall'Inter con i bianconeri alla finestra a monitorare la situazione. In attesa di capire il futuro dell'argentino, i bookmakers hanno fatto le loro scelte con le quote: il trasferimento di Icardi alla Juve si può giocare a 3,50 come riporta Agipronews. La permanenza al Psg è quotata a 7,50.