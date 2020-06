4









Dejan Kulusevski è uno di quei nomi su cui, a breve, potrebbe aprirsi un dibattito in Lega Calcio. L’esterno, di proprietà della Juve, è infatti in prestito al Parma fino al prossimo 30 giugno. Poi, cosa accadrà? Ecco le ipotesi al momento al vaglio.



LE POSSIBILITA' - Ad oggi non si è ancora arrivati ad accordi collettivi per i giocatori con contratti in scadenza o in prestito al 30 giugno. Per i prestiti, bisognerà trovare un accordo tra le due società coinvolte per prolungare fino al termine della stagione l’accordo in essere. Altrimenti, il giocatore dovrà tornare alla squadra di appartenenza, senza poter comunque scendere in campo prima del 1 settembre, quando cioè inizierà la nuova stagione. In questi incastri rientra ovviamente anche la volontà dei diretti interessati. Nel caso preso in esame, di Kulusevski. LA SCELTA - La Juve potrebbe negare la permanenza a Parma dopo il 30 giugno al giovane talento. Certo, potrebbe, ma difficilmente lo farà. Avrebbe poco senso, d’altronde, tenere fermo per due mesi un ragazzo giovane e pieno di forza, già costretto allo stop causa coronavirus. E allora la palla passa a Dejan che, secondo quanto riferito da Sky Sport, ha preso la sua decisione: intende finire il campionato al Parma, restare fino al termine di agosto con i ducali di D’Aversa. Solo in seguito, il tanto atteso sbarco nel mondo Juve. Ora toccherà al club bianconero rendere il tutto ufficiale.