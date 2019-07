Mauro Icardi, novità in arrivo. Lo riferisce Radio Kiss Kiss Napoli, radio ufficiale del club azzurro, che racconta di come siano arrivate notizie importanti dall’entourage del numero 9 argentino in merito al possibile trasferimento in Campania del classe ’93. “Non registriamo alcuna apertura nei confronti della Roma. Se al 20 agosto dovesse restare solo quell’opportunità allora ci puoi pensare, ma ad oggi non c’è nessuna apertura. In pole nelle preferenze di Icardi c’è il Napoli e non la Juventus”, è quanto riportato.