Romelu Lukaku ha scelto. Secondo quanto riporta Calciomercato.com, l'attaccante belga vuole vestire la maglia dell'Inter la prossima stagione nonostante l'interesse della Juventus. Il Manchester United valuta l'ariete non meno di 70 milioni di euro ma 'ex Everton spera in tempistiche rapide per la trattativa che lo riguarda; non vuole passare tutto il mese di luglio ad attendere col Man United. La sua decisione è di raggiungere Conte, adesso si aspetta dall'Inter di entrare nel vivo con l'offerta ufficiale che non è stata ancora recapitata ai Red Devils.