Il futuro di Dries Mertens sul tavolo. Il contratto dell'attaccante del Napoli scadrà tra sei mesi, ma il suo destino sta per essere scritto. Visto che il rinnovo con il Napoli non sembra un'opzione - tra gli screzi con De Laurentiis e il colpo Petagna per 21 milioni di euro in arrivo - ecco che il mercato chiama. Prima le voci su Juve e Inter, ora l'Inghilterra: su di lui, riporta Sky Sport, è piombato il Chelsea, pronto a pagare un indennizzo da 6/7 milioni di euro per averlo fin da subito.