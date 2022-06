Juve o Barcellona, Barcellona o Juve? La risposta potrebbe arrivare molto presto. Intanto, però, Angel Di Maria posa con la maglia... del Rosario Central, la squadra "di casa" in cui sogna di chiudere la sua carriera, ma soltanto dopo aver giocato almeno un altro anno in Europa. In vacanza in Argentina con la sua famiglia, il Fideo ha indossato la divisa gialloblù personalizzata con il suo nome e il numero 11, in una foto subito pubblicata dal club sudamericano nelle stories sulla sua pagina Instagram ufficiale. Evidentemente un gesto d'amore dell'ex PSG, che a breve dovrà sciogliere le riserve sul suo prossimo futuro.