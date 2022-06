L'attesa sta per finire, il prossimo week-end sarà quello decisivo per conoscere il futuro di Angel Di Maria. Per l'esterno argentino, come si ripete da più parti, è giunto il momento di prendere una decisione: su di lui ci sono sempre Juve e Barcellona, mentre il Benfica appare decisamente più defilato. I bianconeri, da parte loro, sono convinti di avere fatto il massimo per convincere il Fideo a sposare il progetto della Signora: l'ultima offerta è stata alzata fino a quasi 7 milioni di euro netti, pur per un solo anno di contratto che quindi non consente nemmeno di beneficiare del Decreto Crescita.