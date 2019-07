Joao Felix, uno dei nuovi talenti del calcio mondiale, che l'Atletico ha preso per 120 milioni di euro. Un colpo costosissimo, per cui la Juve si era mossa con largo anticipo, battendo sul tempo tutte le altre squadre, ma dichiarandosi fuori dai giochi una volta presentato il prezzo del cartellino. E così il classe 1999 ex Benfica ha scelto la Spagna. In un'intervista ad As ha spiegato il perché: "E' grande club, lavora molto bene nella formazione dei giocatori. La scelta è stata fatta anche per Simeone, che lavora molto bene con gli attaccanti. Ho parlato solo una volta con lui prima di firmare ed è stato sufficiente. Chiaro che la Liga sia importante e lotteremo per vincerla, però la Champions è un'altra cosa. E' il mio sogno sin da bambino e sarebbe incredibile vincerla con l'Atletico".