La Juventus sta lavorando sul mercato degli attaccanti, ma non ha ancora dimenticato colui che a fine mercato il club ha scelto di non riscattare: Alvaro Morata. Secondo la Gazzetta dello Sport se l'Atletico Madrid non troverà una nuova sistemazione per la punta spagnola allora la Juventus tornerà alla carica riproponendo un prestito o l'acquisto a cifre più contenute rispetto ai 35 milioni del diritto di riscatto.