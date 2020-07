2









Un po' alla volta. La cambiale giusta per arrivare a Jorginho. Il nome è sempre lui, sempre quello del centrocampista italobrasiliano che tanto piace a Sarri e che tanto sta iniziando a entrare nei radar bianconeri. Non sarà facile, anzi: sarà molto complicato. Ma Paratici ha iniziato i suoi tentativi di manovra per regalare al tecnico il regista di cui ha bisogno la sua Juventus.



NUOVA CHANCE - E allora, rieccolo a bussare alla porta del Chelsea. Con una nuova chance data da una nuova formula: l'ultima idea è fare un acquisto "alla Cuadrado", acquistato proprio dal Chelsea a rate nel 2016. Cinque milioni all'anno per il riscatto finale arrivato solo nel 2019. E proprio l'arrivo "a rate" testato con il colombiano potrebbe aiutare a intavolare in un certo modo l'affare con i Blues: dall'Inghilterra, come rivela Tuttosport, si parla di un acquisto in leasing come il comrpomesso finale tra la richiesta del Chelsea e la prima idea della Juve: 40-45 milioni la richiesta del club di Lampard.