Nuovo tentativo per piazzare. La Juve è al lavoro sul mercato, prima di qualsiasi altro ingresso è costretta a dover cedere. E i nomi, soprattutto per il centrocampo, restano sempre gli stessi. Da una parte Adrien Rabiot, che ha sostanzialmente rotto ogni tipo di accordo con il Manchester United e può restare fino alla fine dell'anno e dunque fino a fine contratto; dall'altra, ecco, c'è sempre Arthur Melo. Ufficialmente, il brasiliano è fuori per un problema alla caviglia, di fatto è un giocatore sul mercato, fuori dal progetto tecnico di Allegri. E allora, come uscirne? In questa settimana sono previste altre novità.