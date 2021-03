L'obiettivo per il centrocampo Juve ha un nome e cognome: si tratta di Houssem Aouar. La stella del Lione è sotto la strettissima osservazione di due big inglesi come Manchester City e Arsenal, ma - stando a quanto riportato da Calciomercato.com - soprattutto la Juventus si sta muovendo nella sua direzione.



NUOVA MOSSA - Per CM, Paratici si è nuovamente informato sulla situazione del centrocampista nell'ambito dell'affare Aké. I due hanno infatti lo stesso agente e le parti hanno portato avanti la possibilità di intavolare una nuova trattativa. Il Lione ha fatto il prezzo: 55 milioni di euro, non uno in meno. Nonostante la situazione economica non sia delle migliori. Occhio alle contropartite: c'è De Sciglio in prestito al Lione, e ha convinto Garcia. Che gradirebbe anche Bernardeschi...