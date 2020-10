5









C'è ancora speranza per il Barcellona. Cristiano Ronaldo ha effettuato il tampone di controllo per il Covid-19, per verificare se permane la positività al virus. In caso di esito negativo, invece, il fuoriclasse portoghese potrebbe essere convocato per il match che mercoledì sera opporrà la Juventus al Barcellona, alle 21 allo Stadium, nella seconda giornata della fase a gironi di Champions League.



L'ATTESA - Dunque, si aspetta. E si spera. La comunicazione della negatività di Ronaldo non è ancora arrivata, ma monta la speranza di vederlo in campo mercoledì sera. Del resto, Cristiano è sempre stato asintomatico e non ha mai avuto particolari problemi. C'è tempo fino a domani, comunque: la notizia deve arrivare a 24 ore dal fischio d'inizio del match con il Barcellona. Il tempo stringe: sono le ore decisive.