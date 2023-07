Per assicurarsi il talento di Enzo Keutgen, paragonato in Belgio per ruolo e movenze ad Axel Witsel, come riferisce Tuttosport, la Juventus ha superato la concorrenza dei principali club belgi oltre a quella dei tedeschi del Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund e Monaco. Il centrocampista arriva dall'Anversa e rinforzerà l'under 17 bianconera.