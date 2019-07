Anno nuovo, facce altrettanto nuove. Cambiano i giocatori, ma non solo: anche lo staff, complice l'arrivo di Sarri, ha subito molti cambiamenti. Su tutti, spicca quello del reparto medico, come riporta Tuttosport, completamente rinnovato. Luca Stefanini è stato promosso dal vivaio alla prima squadra, mentre sono due i nuovi innesti: dal Milan, è arrivato, oltre a Tognaccini, anche Marco Freschi. Ad accompagnarlo, ci sarà il greco Nikolaos Tzouroudis, ex Apoel.