Lorenzo Pellegrini aspetta un segnale per il rinnovo. Lo stipendio non è ancora da top player, e la clausola rescissoria è ancora lì, a far gola a tanti. Come racconta Calciomercato.com, il centrocampista della Roma piace non solo in Italia: dalla Juventus all’Inter, passando per più di un club della Premier tra cui l’Everton di Ancelotti. A 23 anni e con la possibilità di occupare più di un ruolo del centrocampo, Pellegrini è un affare (quasi) assicurato. Per questo la Roma vorrebbe tenerselo stretto a Trigoria, ma le promesse finora fatte per il rinnovo con eliminazione della clausola non hanno avuto seguito anche a causa dei problemi societari.