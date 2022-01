10









Ancora il nome di Depay. Sempre il nome di Depay. La Juventus sta valutando le diverse opportunità che offre il mercato e una di queste porta nuovamente a Barcellona, anche se il nome di Alvaro Morata non c'entra. Non questa volta.



IL SONDAGGIO - Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, i bianconeri hanno valutato attentamente il profilo dell'olandese, di cui il Barcellona potrebbe comunque privarsi dopo l'arrivo di Ferran Torres. Probabile che i blaugrana possano tornare alla carica poi per il nove juventino, anche se con l'infortunio di Chiesa Alvaro faticherà ancora di più a tracciare il suo futuro in direzione Catalogna.